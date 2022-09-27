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Кержаков – о кубковой игре "Спартак" – "Зенит": ничего особо от этого матча не жду, по накалу это даже не матч уровня чемпионата

Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков поделился собственными ожиданиями от игры 3 тура группового этапа Кубка России "Спартак" – "Зенит".
Фото: Sputnik
– Ожидания не такие, как от матча чемпионата. Регламент Кубка все равно подразумевает под собой то, что любой результат позволяет команде спокойно бороться за трофей. Были сборные, будут матчи чемпионата – они важнее. Команды-лидеры, которые ставят задачи в чемпионате, воспринимают Кубок как дополнительный матч, который, может быть, им и не хотелось бы проводить. Потому что очень сложный календарь. Ничего особо от этого матча не жду. Оба клуба не захотят проигрывать, но по накалу это даже не матч уровня чемпионата. Нет той страсти, когда есть игры на вылет, – цитирует Кержакова "СЭ".

"Спартак" примет "Зенит" на собственном поле завтра, 29 октября 2022 года. Стартовый свисток раздастся в 20:30 по московскому времени. Предыдущая встреча этих команд проходила в рамках Российской премьер-лиги и завершилась гостевой победой "Зенита" со счетом 2:1. Голы забивали Александр Соболев у хозяев, Деян Ловрен и Андрей Мостовой у гостей. На данный момент "Спартак" возглавляет свою группу в Кубке России, где помимо "Зенита" есть воронежский "Факел" и самарские "Крылья Советов", которые сыграют между собой в этот же день. В двух предыдущих турах Кубка России красно-белые дважды побеждали – по три очка с "Крыльями Советов" и "Факелом", "Зенит" обыграл дома "Факел" и уступил на выезде "Крыльям Советов".


Кержаков А Спартак Зенит Кубок России
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