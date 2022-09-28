Сегодня Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 3 года.
Обвинение просило для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
"Это полная ****. Большой удар и один из концов для детско-юношеского футбола. Человек, который за последние годы сделал больше всего для детского футбола… Вот так с ним поступают", - цитирует Зиньковского Чемпионат.
Зиньковский является воспитанником академии "Чертаново". В 2019 году он перешел в "Крылья Советов". За самарский клуб Антон выступал до лета 2022 года. Сейчас 26-летний футболист является игроком "Спартака". В текущем сезоне Зиньковский провел 9 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч.
"Конец для детско-юношеского футбола". Зиньковский - о приговоре Ларину
Полузащитники "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору академии "Чертаново" Николаю Ларину.
Фото: ФК "Спартак"