В "Химках" ответили на вопрос о получении игроками клуба повесток из военкомата

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о ситуации с повестками из военкомата для игроков подмосковного коллектива.

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Напомним, ранее был подписан указ о частичной мобилизации в России. Терюшков, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что футболисты "Химок" не попадут в первую волну.



Подмосковный клуб с восемью очками в 10-ти матчах находится на 13-м месте – в зоне стыковых матчей Российской Премьер-лиги. 1 октября подопечные "Получал ли кто-то из игроков "Химок" повестки? Нет, не получали. Такой информации у меня нет. Наши действия в случае, если получат? Закон действует для всех… Никакой паники нет. Все спокойно. Спортсмены — мужики", - цитирует Терюшкова " СЭ ".Напомним, ранее был подписан указ о частичной мобилизации в России. Терюшков, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что футболисты "Химок" не попадут в первую волну.Подмосковный клуб с восемью очками в 10-ти матчах находится на 13-м месте – в зоне стыковых матчей Российской Премьер-лиги. 1 октября подопечные Спартака Гогниева в рамках 11-го тура чемпионата сыграют против ЦСКА