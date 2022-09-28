"Получал ли кто-то из игроков "Химок" повестки? Нет, не получали. Такой информации у меня нет. Наши действия в случае, если получат? Закон действует для всех… Никакой паники нет. Все спокойно. Спортсмены — мужики", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Напомним, ранее был подписан указ о частичной мобилизации в России. Терюшков, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что футболисты "Химок" не попадут в первую волну.
Подмосковный клуб с восемью очками в 10-ти матчах находится на 13-м месте – в зоне стыковых матчей Российской Премьер-лиги. 1 октября подопечные Спартака Гогниева в рамках 11-го тура чемпионата сыграют против ЦСКА.
В "Химках" ответили на вопрос о получении игроками клуба повесток из военкомата
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о ситуации с повестками из военкомата для игроков подмосковного коллектива.
Фото: РИА Новости