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Куликов – о новом партнере Педро Габриэле: выделяется, но не прям чтобы топ

Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов прокомментировал разгромную победу над "Химками" в Кубке России (5:0) и высказался о новичке Педро Габриэле, сделавшем покер в этом матче.
Фото: ФК "Локомотив"
– Если в целом по игре говорить, то играли в атаку, реализовали моменты. Выделяется ли Педро на тренировках также, как в сегодняшней игре? Нет, не сказал бы. Выделяется, но не прям чтобы топ, – приводит слова Куликова "Матч ТВ".

"Химки" и "Локомотив" встречались между собой в третьем туре группового этапа Кубка России – Путь РПЛ. Встреча закончилась победой команды Циннбауэра со счетом 5:0. Голы забивали новичок команды Педро Габриэл (четыре раза) и Вильсон Изидор. Куликов был заменен на 65-й минуте, как и Педро.


Куликов Педро Локомотив Кубок России
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