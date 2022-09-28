– Если в целом по игре говорить, то играли в атаку, реализовали моменты. Выделяется ли Педро на тренировках также, как в сегодняшней игре? Нет, не сказал бы. Выделяется, но не прям чтобы топ, – приводит слова Куликова "Матч ТВ".
"Химки" и "Локомотив" встречались между собой в третьем туре группового этапа Кубка России – Путь РПЛ. Встреча закончилась победой команды Циннбауэра со счетом 5:0. Голы забивали новичок команды Педро Габриэл (четыре раза) и Вильсон Изидор. Куликов был заменен на 65-й минуте, как и Педро.
Куликов – о новом партнере Педро Габриэле: выделяется, но не прям чтобы топ
Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов прокомментировал разгромную победу над "Химками" в Кубке России (5:0) и высказался о новичке Педро Габриэле, сделавшем покер в этом матче.
Фото: ФК "Локомотив"