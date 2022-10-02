– "Зенит" – особенная команда в РПЛ. Имея 6 бразильцев в составе, они могут позволить себе потерять очки. Если "Зенит" проиграет две игры, то ЦСКА, "Ростов" и "Спартак" будут в борьбе. Красно-белые показали, что петербуржцев можно обыгрывать. Но на данный момент "Зенит" впереди всех, – приводит слова Шавло "РБ Спорт".
"Зенит" после вчерашней победы над "Ростовом" (3:1), который до одиннадцатого тура преследовал петербуржцев и шел на втором месте, еще больше закрепился на первой строчке в Российской премьер-лиге. На данный момент у "Зенита" 29 очков, у ЦСКА, идущего на втором месте, 23 очка. "Ростов" располагается на третьем месте, имея 22 очка. В Кубке России клуб из Санкт-Петербурга идет на третьем месте в своей группы, уступив в двух играх подряд – "Крыльям Советов" (0:2) и "Спартаку" (0:3).
Шавло: "Зенит" – особенная команда в РПЛ. Имея 6 бразильцев в составе, они могут позволить себе потерять очки
Бывший гендиректор "Спартака" Сергей Шавло высказался о текущем положении "Зенита" в российском футболе.
Фото: Чемпионат.com