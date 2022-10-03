"Боюсь навлечь на себя гнев публики и скажу непопулярную версию. Я всё понимаю, но мне кажется, что люди, которые включают наш канал, хотят смотреть футбол. Программа "Давай поженимся!" идет на другом телеканале. Мое мнение, что полторы минуты, на которые была задержана игра, — это слишком много. Несмотря на то, что счет был 3:0", - цитирует Лапочкина "Матч ТВ".
Напомним, "Оренбург" на своем поле разгромил "Сочи" в матче 11-го тура РПЛ (4:1). Один из мячей на 44-й минуте с пенальти забил Владимир Сычевой. После этого форвард "Оренбурга" побежал к трибунам, где находилась его девушка, которой он в этот же момент сделал предложение.
В нынешнем сезоне Сычевой провел 11 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь мячей. Гол в ворота сочинцев позволил нападающему войти в топ-5 бомбардиров чемпионата России.
Экс-арбитр - о Сычевом, который после гола сделал предложение своей девушке: "Давай поженимся!" идет на другом канале
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого за решение сделать предложение во время матча.
Фото: ФК "Оренбург"