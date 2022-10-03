Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Марсель
19:45
СпортингНе начат
П1 2.3X 3.45П2 3.2
Бавария
19:45
Виктория ПНе начат
П1 1.07X 13П2 30
Интер
22:00
БарселонаНе начат
П1 4.2X 4П2 1.82
Айнтрахт
22:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.3X 3.55П2 2.2
Брюгге
22:00
АтлетикоНе начат
П1 3.8X 3.55П2 2.01
Ливерпуль
22:00
РейнджерсНе начат
П1 1.18X 8.2П2 15
Аякс
22:00
НаполиНе начат
П1 2.29X 3.75П2 3
Порту
22:00
БайерНе начат
П1 2.2X 3.7П2 3.2
Сделать ставку

Экс-арбитр - о Сычевом, который после гола сделал предложение своей девушке: "Давай поженимся!" идет на другом канале

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого за решение сделать предложение во время матча.
Фото: ФК "Оренбург"
"Боюсь навлечь на себя гнев публики и скажу непопулярную версию. Я всё понимаю, но мне кажется, что люди, которые включают наш канал, хотят смотреть футбол. Программа "Давай поженимся!" идет на другом телеканале. Мое мнение, что полторы минуты, на которые была задержана игра, — это слишком много. Несмотря на то, что счет был 3:0", - цитирует Лапочкина "Матч ТВ".

Напомним, "Оренбург" на своем поле разгромил "Сочи" в матче 11-го тура РПЛ (4:1). Один из мячей на 44-й минуте с пенальти забил Владимир Сычевой. После этого форвард "Оренбурга" побежал к трибунам, где находилась его девушка, которой он в этот же момент сделал предложение.

В нынешнем сезоне Сычевой провел 11 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь мячей. Гол в ворота сочинцев позволил нападающему войти в топ-5 бомбардиров чемпионата России.


Сычевой Лапочкин Оренбург Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится

Последние новости

Историк Черкасов оценил вероятность того, что на стадионе "Асмарала" расстреливали людей в 1993 году
Соловьев: у Черчесова высокая самооценка: "я, я, я". Все его уважали и боялись 2
Маурисио: Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Когда я увидел, что внутри коробки - офигел 3
Экс-арбитр - о Сычевом, который после гола сделал предложение своей девушке: "Давай поженимся!" идет на другом канале 1
Холанд забил 103 гола за 100 первых матчей в топ-лигах. У Месси был 41 гол, у Роналду - 16 4
Сторожук: сказал ребятам, что каждому надо задуматься. На победу с "Крыльями" мы не наиграли
"Фатих Карагюмрюк" уступил "Истанбулспору". Оздоев отметился голевой передачей
Бразилец, который ранее выступал за "Зенит", заявил, что хочет получить российский паспорт 1
Осинькин: мы были гораздо ближе к победе, чем "Краснодар"
Радимов: "Зенит-2" в моей жизни закончен. Никогда больше меня там не будет 6
Экс-игрок "Асмарала" ответил на слухи о том, что в бассейн внутри стадиона клуба сбрасывали трупы во время путча в 1993
"Что-то между Селиховым и руководством "Спартака" не ладится". Кавазашвили - об истекающем контракте голкипера 5
"Крылья" сыграли вничью с "Краснодаром" 3
Соловьев: я не просрал карьеру, все еще играю футбол. Подписал бы контракт с другим агентом - играл бы в РПЛ 3
СМИ: стало известно, кто является основным кандидатом на замену Радимову в "Зените-2"
Бывший форвард "Реала" Гонсало Игуаин объявил о завершении карьеры в конце сезона
Соловьев - об уходе в "Зенит" в 2013: "Динамо" предлагало 300 тысяч, а я хотел 600. Дело не в деньгах, а в отношении 8
Гендиректор "Локомотива" похвалил юристов клуба за выигранный спор у ФИФА по делу Миранчука
Черчесов - о первом поражении "Ференцвароша" в чемпионате: сохранили интригу в турнире
"Работа может возобновиться после любого тура". Юран сообщил, что ведет переговоры с клубом РПЛ 4
Орлов - о победе над "Ростовом": против "Зенита" нельзя играть низким блоком
10 человек были задержаны на стадионе во время матча "Зенит" - "Ростов" 1
Агент вратаря "Ростова" Медведева назвал примерные сроки восстановления игрока от травмы
Карпин сравнил пенальти в ворота "Ростова" с эпизодом из матча против "Зенита" 2
ФИФА обязала "Аталанту" расплатиться с "Локомотивом" за трансфер Миранчука 4
"Артем ждет своего шанса". Черчесов рассказал о переписке с Дзюбой 1
"Крылья Советов" - "Краснодар": составы команд на заключительный матч 11-го тура РПЛ
"Забью тогда, когда надо будет". Хлусевич - об отсутствии голов за "Спартак" 3
Турецкий журналист: пресса обожает Дзюбу. Все задаются вопросом, почему он не играет 8
Агент форварда ЦСКА Яковлева не исключил, что игрок зимой может уйти в аренду 3
Все новости
-