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Маурисио: Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Когда я увидел, что внутри коробки - офигел

Экс-полузащитник "Ахмата" Маурисио рассказал о дорогом подарке от главы Чеченской Республики.
Фото: РПЛ
"Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию. Там он вручил мне большую коробку. Когда увидел, что внутри — офигел. Подумал: "Это реально бутсы с бриллиантами?!" Эти бутсы до сих пор хранятся у меня — лежат дома в сейфе", - цитирует Маурисио Sport24.

Напомним, Маурисио выступал за "Ахмат" с 2010 по 2016 годы, когда клуб еще носил название "Терек". Он провел в составе грозненцев 172 матча, в которых забил 28 мячей и отдал 16 результативных передач. После этого бразилец выступал за "Зенит", "ПАОК" и "Панатинаикос".

В сентябре этого года полузащитник вернулся в Россию, подписав контракт с "Родиной", которая выступает в Первой лиге. На счету игрока два матча за новую команду, он пока не отличался результативными действиями.


Маурисио Кадыров Ахмат
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