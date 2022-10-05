Дюков – о Матюнине: у нас нет к нему доверия – для этого есть достаточно фактов

Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации с российским арбитром Алексеем Матюниным.

Фото: ФК "Зенит"

"Вы знаете, что Матюнин отстранен. Отстранен на основании того, что у нас нет доверия к этому судье. Для этого недоверия есть достаточно фактов… Даже отсутствие каких?то документов абсолютно не означает, что у нас доверие к Матюнину вернулось", - сообщил Дюков в ходе пресс-конференции.



Алексей Матюнин обслуживал матч 26-го тура минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги между "Химками" и "Крыльями Советов" (4:1) в качестве главного арбитра. Он совершил несколько ключевых ошибок. ЭСК РФС обязала арбитра пройти проверку на детекторе лжи. В СМИ сообщалось, что процедура завершилась для Матюнина неудачно.