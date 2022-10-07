- Конечно, ушел человек, который долгое время содержал клуб. Но это его решение, он сам его принял. Думаю, что Леонид Арнольдович всё обдумал. Это решение, которое мы должны принять. Что теперь будет со "Спартаком"? Если останется такое же финансирование, то ничего сильно не поменяется, потому что "Спартак" - это бренд. На него ходят болельщики. С клубом ничего не случится. Будет так же бороться за высокие места, - передают слова Макеева "Известия".
22 августа стало официально известно, что совладелец и президент московского "Спартака" с 2004 года Леонид Федун покинул все свои посты в красно-белом клубе и отошел от управления им. В прошедшем сезоне москвичи заняли десятое место в Российской премьер-лиге, став при этом обладателями Кубка России. В текущей турнирной таблице "Спартак" находится на четвертом месте, набрав 22 очка по итогам 11 сыгранных туров, отставание красно-белых от лидирующего в чемпионате "Зенита" составляет очков.
Макеев: с уходом Федуна для "Спартака" ничего сильно не поменяется, будет так же бороться за высокие места
Экс-защитник "Спартака" Евгений Макеев прокомментировал перспективы красно-белых после ухода из управления клубом его многолетнего президента Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"