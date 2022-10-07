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14:00
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П1 9.8X 6П2 1.29
ЦСКА
16:30
ДинамоНе начат
П1 1.77X 4П2 4.5
Сочи
19:00
ЛокомотивНе начат
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Ньюкасл
17:00
БрентфордНе начат
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Челси
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.45X 4.6П2 7.6
Манчестер Сити
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.13X 9.8П2 18
Борнмут
17:00
Лестер СитиНе начат
П1 3.4X 3.6П2 2.12
Брайтон
19:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.65

Чемпионат Испании. Примера

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Альмерия
15:00
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П1 2.9X 3.2П2 2.6
Атлетико
17:15
ЖиронаНе начат
П1 1.53X 4.3П2 6.6
Севилья
19:30
АтлетикНе начат
П1 2.95X 3.25П2 2.55
Хетафе
22:00
РеалНе начат
П1 6.4X 4.5П2 1.52

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Сассуоло
16:00
ИнтерНе начат
П1 4.2X 4.1П2 1.78
Милан
19:00
ЮвентусНе начат
П1 2.11X 3.35П2 3.75
Болонья
21:45
СампдорияНе начат
П1 2.11X 3.5П2 3.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.85X 3.35П2 2.55
Бохум
16:30
АйнтрахтНе начат
П1 3.8X 3.8П2 1.94
Байер
16:30
Шальке-04Не начат
П1 1.51X 4.8П2 5.8
Майнц
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 2.9X 3.55П2 2.42
Боруссия Д
19:30
БаварияНе начат
П1 4.2X 4.5П2 1.72

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Марсель
18:00
АяччоНе начат
П1 1.46X 4.5П2 7.6
Реймс
22:00
ПСЖНе начат
П1 7X 5.4П2 1.41
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Макеев: с уходом Федуна для "Спартака" ничего сильно не поменяется, будет так же бороться за высокие места

Экс-защитник "Спартака" Евгений Макеев прокомментировал перспективы красно-белых после ухода из управления клубом его многолетнего президента Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"
- Конечно, ушел человек, который долгое время содержал клуб. Но это его решение, он сам его принял. Думаю, что Леонид Арнольдович всё обдумал. Это решение, которое мы должны принять. Что теперь будет со "Спартаком"? Если останется такое же финансирование, то ничего сильно не поменяется, потому что "Спартак" - это бренд. На него ходят болельщики. С клубом ничего не случится. Будет так же бороться за высокие места, - передают слова Макеева "Известия".

22 августа стало официально известно, что совладелец и президент московского "Спартака" с 2004 года Леонид Федун покинул все свои посты в красно-белом клубе и отошел от управления им. В прошедшем сезоне москвичи заняли десятое место в Российской премьер-лиге, став при этом обладателями Кубка России. В текущей турнирной таблице "Спартак" находится на четвертом месте, набрав 22 очка по итогам 11 сыгранных туров, отставание красно-белых от лидирующего в чемпионате "Зенита" составляет очков.


Спартак Федун Макеев
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