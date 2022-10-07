"На следующей неделе нам пришлют мотивировку решения по отстранению Бальде. Однако, это действительно ненормально — ждать так долго. Италия — великая страна, но с большим количеством проблем", - цитирует Пасторелло Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что новичок "Спартака" Кейта Бальде дисквалифицирован до декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за "Кальяри". В организме сенегальца при этом не обнаружили запрещенных веществ. Кроме того, футболисту запрещено не только выходить на поле, но и тренироваться в расположении красно-белых.
Кейта Бальде перебрался в "Спартак" в летнее межсезонье. После перехода он успел провести только один матч, выйдя на замену во встрече против "Зенита" (1:2).
Агент Бальде: на следующей неделе нам пришлют мотивировку решения по отстранению Кейта
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда "Спартака" Кейта Бальде, рассказал, когда они с футболистом получат объяснение по решению о дисквалификации игрока.
Фото: ФК "Спартак"