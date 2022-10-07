"Вокруг Захаряна подняли большой шум. В том числе это, повлияло на его нынешнюю игру. Захарян, который начинал в «Динамо» и сегодняшний Арсен — два разных игрока. Если он будет продолжать так же играть, то о европейском клубе может не мечтать. Ему нужно выбросить лишнее мысли из головы", - приводит слова Газзаева Sport24.
В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за "Динамо" 13 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Кроме того, он получил одну красную карточку за агрессию в сторону арбитра.
Напомним, во время летнего трансферного окна появилась информация, что полузащитник может перебраться в "Челси", но лондонцы не успели оформить трансфер из-за санкций. Сообщалось, что английский клуб не отказался от трансфера россиянина.
Газзаев: если Захарян продолжит так играть за "Динамо", то о европейском клубе может не мечтать
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о регрессе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"