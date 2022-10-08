- Это была очень сложная игра для нас. ЦСКА хорошо атаковал. Шунин действительно игрок матча - он много раз выручал команду. Как оцениваю судейскую работу в РПЛ? Я не люблю обсуждать их работу. Бывает, что они ошибаются - это человеческий фактор, - передает слова Дасы Sport24.
Матч 12 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Динамо" завершился вничью со счетом 1:1. На гол "армейца" Виллиана Роши на 12 минуте игры бело-голубые ответили забитым мячом Федора Смолова после ошибки Кирилла Набабкина на 44 минуте. Главный рефери Кирилл Левников несколько раз не назначил пенальти в ворота "Динамо" в пограничных ситуациях.
Причины ничьей ЦСКА и «Динамо» – антиреализация Чалова, спасения Шунина, промах года Гайича. Или судейство Левникова?
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Даса - после матча ЦСКА - "Динамо": бывает, что судьи ошибаются, это человеческий фактор
Защитник "Динамо" Эли Даса прокомментировал ничью бело-голубых в выездном матче 12 тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
Фото: ФК "Динамо"