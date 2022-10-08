Даса - после матча ЦСКА - "Динамо": бывает, что судьи ошибаются, это человеческий фактор

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
14:00
Крылья СоветовНе начат
П1 1.8X 3.8П2 4.3
Оренбург
16:30
АхматНе начат
П1 2.39X 3.6П2 2.9
Торпедо
16:30
Нижний НовгородНе начат
П1 2.95X 3.25П2 2.55
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
П1 2.02X 3.7П2 3.65

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Краснодар-2
14:00
Волга УлНе начат
П1 2.09X 3.35П2 3.5
Акрон
15:00
КубаньНе начат
П1 2.23X 3.3П2 3.25
Динамо Мх
16:00
УфаНе начат
П1 2.49X 3.1П2 3
Волгарь
16:00
КАМАЗНе начат
П1 2.55X 3.1П2 2.9
Шинник
16:00
ВелесНе начат
П1 1.86X 3.55П2 4.1
Родина
18:00
ЕнисейНе начат
П1 2.65X 3.35П2 2.65
Балтика
18:00
НефтехимикНе начат
П1 1.59X 3.85П2 5.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кристал Пэлас
16:00
ЛидсНе начат
П1 2.1X 3.55П2 3.55
Вест Хэм
16:00
ФулхэмНе начат
П1 1.76X 3.9П2 4.6
Арсенал
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.6X 3.65П2 2.6
Эвертон
21:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.55X 3.55П2 2.1

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вальядолид
15:00
БетисНе начат
П1 3X 3.45П2 2.4
Кадис
17:15
ЭспаньолНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.75
Реал Сосьедад
19:30
ВильярреалНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.75
Барселона
22:00
СельтаНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Торино
0 - 0 0 0
Эмполи1 тайм
Монца
16:00
СпецияНе начат
П1 1.96X 3.55П2 4
Салернитана
16:00
ВеронаНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.8
Удинезе
16:00
АталантаНе начат
П1 2.47X 3.35П2 2.95
Кремонезе
19:00
НаполиНе начат
П1 6.4X 4.8П2 1.49
Рома
21:45
ЛеччеНе начат
П1 1.45X 4.6П2 7.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Боруссия М
16:30
КёльнНе начат
П1 2.05X 3.85П2 3.4
Герта
18:30
ФрайбургНе начат
П1 3X 3.35П2 2.46
Штутгарт
20:30
УнионНе начат
П1 2.7X 3.1П2 2.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
14:00
МонакоНе начат
П1 3.95X 4.1П2 1.85
Брест
16:00
ЛорьянНе начат
П1 2.32X 3.4П2 3.15
Клермон
16:00
ОсерНе начат
П1 2.23X 3.4П2 3.35
Ницца
16:00
ТруаНе начат
П1 1.93X 3.6П2 4.1
Анже
16:00
СтрасбурНе начат
П1 2.7X 3.35П2 2.7
Ренн
18:05
НантНе начат
П1 1.59X 4.4П2 5.4
Лилль
21:45
ЛансНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.65
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Даса - после матча ЦСКА - "Динамо": бывает, что судьи ошибаются, это человеческий фактор

Защитник "Динамо" Эли Даса прокомментировал ничью бело-голубых в выездном матче 12 тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
- Это была очень сложная игра для нас. ЦСКА хорошо атаковал. Шунин действительно игрок матча - он много раз выручал команду. Как оцениваю судейскую работу в РПЛ? Я не люблю обсуждать их работу. Бывает, что они ошибаются - это человеческий фактор, - передает слова Дасы Sport24.

Матч 12 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Динамо" завершился вничью со счетом 1:1. На гол "армейца" Виллиана Роши на 12 минуте игры бело-голубые ответили забитым мячом Федора Смолова после ошибки Кирилла Набабкина на 44 минуте. Главный рефери Кирилл Левников несколько раз не назначил пенальти в ворота "Динамо" в пограничных ситуациях.

Причины ничьей ЦСКА и «Динамо» – антиреализация Чалова, спасения Шунина, промах года Гайича. Или судейство Левникова?

Виллиан Роша стал десятым бразильцем помимо Марио Фернандеса, забивавшим за ЦСКА в РПЛ


Динамо ЦСКА Даса
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