- Это очень важная победа, после того, как мы один раз сыграли вничью и один раз проиграли. Мы показали хороший футбол, самое главное, что мы выиграли. Конечно, для меня важно, что я забил гол, принес победу, но самое главное - это команда. Мы все играли очень хорошо, реализовывали моменты. Конечно, мы не ждали, что будет такой разгром, они могли сравнять счет по ходу матча, - передает слова Нобоа ТАСС.
Матч 12 тура Российской премьер-лиги "Сочи" - "Локомотив" завершился со счетом 4:0 в пользу черноморского клуба. После гола Кристиана Нобоа на 33 минуте, "железнодорожники" не реализовали несколько хороших шансов сравнять счет, в одном из которых вингер Педриньо попал в штангу пустых ворот. Во второй половине второго тайма дубль Жоаозиньо и гол Владислава Сарвели установили окончательный результат. "Сочи" с 20 очками в 12 матчах занимает шестое место в турнирной таблице, "Локомотив" набрал 9 очков и находится на 14 строчке.
Нобов - о 4:0 с "Локомотивом": мы не ждали, что будет такой разгром, они могли сравнять счет
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прокомментировал разгромную победу своей команды над "Локомотивом" (4:0) в рамках 12 тура РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"