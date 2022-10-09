По данным источника, столичный коллектив уволил специалиста на следующий день после расставания с главным тренером Йозефом Циннбауэром и спортивным директором Томасом Цорном. Сообщается, что в отставку также ушел один из тренеров по физической подготовке.
Напомним, "Локомотив" объявил об уходе Цорна и Циннбауэра после поражения от "Сочи" со счетом 0:4 в 12-м туре Российской Премьер-лиги.
Давидс был назначен ассистентом Цорна 27 сентября и проработал в клубе 12 дней.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Локомотив" уволил Давидса – он проработал в клубе 12 дней
"Локомотив" принял решение отправить в отставку помощника главного тренера клуба Фадлу Давидса.
Фото: ФК "Локомотив"