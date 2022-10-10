– Сложно говорить о его физических кондициях, ведь для этого нужно находиться в команде, готов ли он играть по 90 минут. Но я сразу сказал, когда его купили, что это хороший футболист. Почему его держат в запасе, остается загадкой. Считаю, что это игрок основного состава, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
В матче предыдущего тура против "Крыльев Советов" Антон Зиньковский вышел на поле по ходу второго тайма и сделал результативную передачу на Александра Соболева уже через пару минут после выхода. В предыдущем туре против "Пари НН" Зиньковский принял участие в первой голевой атаке. Всего у Антона за "Спартак" в текущем сезоне 364 минуты на поле, один гол и одна голевая передача в домашней игре с "Сочи". В следующем туре красно-белые встречаются с ЦСКА.
Александр Мостовой: Зиньковский – игрок основного состава. Загадка, почему его держат в запасе
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о количестве игрового времени, которое получает полузащитник красно-белых Антон Зиньковский.
Фото: ФК "Спартак"