- Читаю комментарии болельщиков. Большинство за то, чтобы пришел Семин. Не знаю, правда, готов ли Юрий Палыч в силу возраста возглавить команду. Хотя читал, что он готов работать и хочет продолжить карьеру. Я работал с Юраном, хорошо знаю Николаевича. Если бы я был руководителем "Локомотива", то пригласил бы его, - передает слова Павлюченко Matchtv.ru.
8 октября после разгромного поражения от "Сочи" (0:4) в матче 12 тура Российской премьер-лиги, ставшего для "Локомотива" пятым подряд в чемпионате, официальный телеграм-канал красно-зеленых объявил об увольнении главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. По информации СМИ, кандидатами на должность наставника "Локо" являются 75-летняя легенда клуба Юрий Семин, экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран и экс-главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев.
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Павлюченко: большинство болельщиков "Локомотива" за то, чтобы пришел Семин, но я бы пригласил Юрана
Экс-нападающий "Локомотива" и сборной России Роман Павлюченко ответил на вопрос о возможном новом главном тренере "железнодорожников".
Фото: РПЛ