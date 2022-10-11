СМИ называют Галактионова одним из кандидатов на пост наставника "железнодорожников".
"Ну зачем "Нижнему" отпускать тренера, в которого мы верим? У него долгосрочный контракт и под которого ребята специально переходили в клуб. Мы не готовы отпускать", - цитирует Кудряшова Sport24.
Галактионов возглавил "Пари НН" перед стартом нынешнего сезона. Он совмещает работу в нижегородском клубе и молодежной сборной России. "Пари НН" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 10-е место, набрав в 12 матчах 13 очков. 16 октября подопечные Галактионова на своем поле примут "Зенит".
В субботу, 8 октября, после поражения от "Сочи" "Локо" отправил в отставку главного тренера Йозефа Циннбауэра.
В "Пари НН" сообщили, что не готовы отпустить Галактионова в "Локомотив"
Заместитель генерального директора "Пари НН" Игорь Кудряшов прокомментировал возможный уход главного тренера нижегородцев Михаила Галактионова в "Локомотив".
Фото: ФК "Пари НН"