– Некорректно сравнивать Чалова и Соболева. Да, Александр сейчас много забивает, это здорово, что он нашел ключи к чужим воротам, но Федор очень полезно играет для команды. Да, он не столько забивает, сколько мог бы, однако очень хорошо ищет мяч, цепляется за него, подыгрывает в атаке. Оба сейчас находятся в отличных кондициях. В том числе из-за этих форвардов противостояние "Спартака" и ЦСКА будет интереснее, – цитирует Алдонина "Metaratings".
ЦСКА примет на своем поле "Спартак" в это воскресенье, 16 октября. Начало матча – в 20:00 по московскому времени. По итогам двенадцати сыгранных туров "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, красно-белые – третьи. Команды под руководством Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля разделяет всего одно очко. Федор Чалов в тринадцати матчах РПЛ и Кубка России забил восемь мячей, отдал две результативные передачи. Александр Соболев в четырнадцати матчах РПЛ и Кубка России забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. В предыдущем туре Федор не смог забить в ворота "Динамо", а Александр оформил дубль в игре с "Крыльями Советов".
Алдонин: некорректно сравнивать Чалова и Соболева
Экс-игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин ответил на вопрос о сравнении форвардов ЦСКА и "Спартака" – Федора Чалова и Александра Соболева.
Фото: "СЭ"