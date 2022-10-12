- Думаю, либо Юрий Семин, либо Игорь Черевченко. Когда клуб делал ставку на своих специалистов, когда они тренировали, то были и результаты. С Черевченко Кубок выиграли, с Семиным и Кубок, и чемпионство. Зачем велосипед изобретать? Надо делать так, как умеют. Не устарели ли идеи Семина? Он никогда не устареет, как и его идеи. Думаю, кандидатура Семина - лучшая. Мне кажется, только он поможет команде. Он знает ее вдоль и поперек, знает, что с ней делать. И ребята сразу поймут, в каком они клубе играют, - передает слова Логашова Matchtv.ru.
Официальный сайт московского "Локомотива" 8 октября объявил об уходе из клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Имя преемника Циннбауэра на должности наставника "железнодорожников" еще не объявлено. По информации СМИ, в круг кандидатов входят Юрий Семин, Сергей Юран, Андрей Талалаев, Михаил Галактионов. В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Локомотив" занимает 14 место с 9 набранными очками в 12 матчах, в последних турах чемпионата красно-зеленые потерпели пять поражений подряд. В XXI веке "железнодорожники" трижды становились чемпионами страны под руководством Семина, в последний раз это произошло в сезоне-2017/2018.
Логашов - о кандидатах на пост тренера "Локо": либо Черевченко, либо Семин - его идеи никогда не устареют
Экс-защитник "Локомотива" Арсений Логашов высказался о возможных кандидатах на должность главного тренера "железнодорожников".
Фото: ТАСС