"Я пожелаю Гамиду прежде всего удачи и работоспособности, больше слушать тренеров и реализовать потенциал. Он будет забивать, если продолжит работу. А людям вокруг него желаю меньше вмешиваться в его жизнь", - цитирует Талалаева "СЭ".
Напомним, Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром предыдущего розыгрыша РПЛ, несмотря на то, что "Уфа", за которую выступал форвард в итоге покинул высший дивизион. После этого нападающий перебрался в "Ахмат", но не сумел пробиться в стартовый состав грозненцев. С момента перехода Агаларов провел 10 матчей, в которых забил один гол. При этом он ни разу не провел в РПЛ больше 45 минут за матч.
Талалаев: людям вокруг Агаларова желаю меньше вмешиваться в его жизнь, а ему больше слушать тренеров
Новый главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев высказался о ситуации вокруг экс-подопечного форварда "Ахмата" Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Ахмат