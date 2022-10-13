"Денис выпал из большого футбола на 5–6 лет. И то было видно, что он потихоньку прогрессировал. Нужно было просто привести в порядок физическое состояние. У меня были на него планы, и я хотел поступательно его ставить в состав. У него было запредельное желание вернуться. Но, к сожалению, я уже не в "Химках", - цитирует Юрана Sport24.
Напомним, Денис Давыдов стал игроком "Химок" перед началом сезона. Форвард не выступал в РПЛ с сезона 2016/17, когда еще находился в составе "Спартака". В итоге Давыдов пока так и не дебютировал за новую команду в чемпионате, проведя один матч в Кубке России.
После ухода из "Спартака" Денис Давыдов играл за "Нижний Новгород", софийский ЦСКА, "Томь" и "Знамя Труда". В этом году футболисту исполнилось 27 лет. Его контракт с "Химками" рассчитан до конца сезона.
Юран: Давыдов выпал из футбола на 5-6 лет, но у меня были на него планы. К сожалению, я уже не в "Химках"
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал о работе с форвардом Денисом Давыдовым.
Фото: ФК "Химки"