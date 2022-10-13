- Будут конкретные предложения - буду рассматривать. Разговоры на эту тему идут. Некоторые тренеры говорят: "Я завтра-послезавтра приму команду". Нет, я так не скажу. Когда у меня какая-то конкретика будет, сразу вам об этом скажу, - передает слова Бородюка Matchtv.ru.
59-летний российский тренер Александр Бородюк с марта 2021 года возглавлял московское "Торпедо", с которым по итогам сезона-2021/2022 Футбольной национальной лиги вышел в Российскую премьер-лигу. В пяти стартовых матчах нынешнего сезона в РПЛ "автозаводцы" набрали 1 очко, после чего Бородюк покинул свой пост.
Бородюк - о своей дальнейшей карьере: разговоры на эту тему идут, будет конкретика - буду рассматривать
Экс-главный тренер "Торпедо" Александр Бородюк ответил на вопрос о своем дальнейшем трудоустройстве.
Фото: "Спорт-Экспресс"