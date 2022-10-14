О переподписании соглашения объявлено на официальном сайте "Спартака". Сообщается, что новый контракт с Селиховым рассчитан до лета 2025 года с опцией автоматического продления еще на сезон. Напомним, предыдущее соглашение вратаря подходило к концу в декабре этого года.
Александр Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года, когда перебрался из "Амкара". В нынешнем сезоне голкипер провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и трижды оставлял свои ворота "сухими". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.
"Спартак" объявил о продлении контракта с Селиховым до 2025 года
Голкипер "Спартака" Александр Селихов продолжит выступать за клуб.
Фото: ФК "Спартак"