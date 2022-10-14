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Айнтрахт
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Штутгарт
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Григорий Иванов - о матче с "Ростовом": судья судил, как понимал и видел, у "Урала" претензий нет

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал выездную победу своей команды над "Ростовом" (2:1) в матче 13 тура РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
- Игра была боевая. "Ростов" - неуступчивая команда, идут в лидерах, им нужно было побеждать. Да, были желтые карточки, что поделаешь - это футбол. Ребята бились и сражались. Судья судил, как понимал и видел. У нас претензий к судейству нет. Конечно, не хотелось, чтобы нам пенальти ставили, но судья так сделал. Что сейчас сделаешь? - передает слова Иванова Sport24.

Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Урал" завершился победой гостей со счетом 2:1. На 19 минуте игры счет открыл атакующий полузащитник гостей Лазар Ранджелович, на 26 минуте Роман Тугарев с пенальти сравнял счет. На 72 минуте победу екатеринбуржцам принес точный удар голландского форварда Рая Влута. По ходу матча главный рефери Евгений Турбин не удалил на 45+3 минуте полузащитника гостей Ибраиму Сиссе за игру прямой ногой в голень Николая Комличенко, после видеопросмотра показав ему желтую карточку, и не поставил два пенальти в пользу "Ростова" на 11 и 57 минутах, во втором случае - после личного видеопросмотра. Единственный состоявшийся 11-метровый был назначен Турбиным также после подсказки ВАР.

Рыскин: судья убил "Ростов", стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти

"Ростов" обратится в ЭСК по судейству матча с "Уралом"


Урал Ростов Турбин Иванов Г
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