Экс-игроки "Локомотива" Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин, ранее входившие в состав тренерского штаба "железнодорожников", возвращаются к работе с командой, сообщают СМИ.
Лоськов и Пашинин работали на тренировочных занятиях "Локомотива" до апреля 2022 года, когда было объявлено о том, что они покидают тренерский штаб. 8 октября пресс-служба красно-зеленых сообщила об уходе из клуба спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра, ранее было объявлено об увольнении его помощника Марвина Комппера. 14 октября официальный телеграм-канал "Локо" сообщил об увольнении директора по селекционной работе Кристиана Мёккеля, главы физиотерапии и реабилитации Мартина Хэммерле, тренера вратарей Саши Марта и помощника главного тренера Фадлу Давидса, к матчу 13 тура РПЛ с "Торпедо" (1:0) команду готовил экс-главный тренер "Локомотива-Казанки" Андрей Федоров.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Лоськов и Пашинин возвращаются в тренерский штаб "Локомотива"
По данным источника, экс-тренеры "Локомотива" Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вернутся к работе с красно-зелеными.
Фото: ФК "Локомотив"