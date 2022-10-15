Встреча пройдет в Самаре в рамках 13-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Павел Шадыханов (Москва). Помогать ему в качестве судьи на VAR будет Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
В стартовом составе "Крыльев" на поле появится голкипер Богдан Овсянников, для которого этот матч станет дебютным в нынешнем сезоне РПЛ. Он сменил Ивана Ломаева, который в прошлом туре пропустил 5 мячей от "Спартака" (2:5).
В основе "Сочи" в этой встрече выйдет Владислав Сарвели, который перед началом сезона перебрался в клуб как раз из "Крыльев". С тех пор он впервые сыграет против бывшей команды.
"Крылья Советов" - "Сочи": Овсянников сменил Ломаева в воротах самарцев. Сарвели - в старте против бывшей команды
Стали известны стартовые составы на матч между "Крыльями Советов" и "Сочи".
Фото: ПФК "Крылья Советов"