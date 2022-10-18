"Мне очень нравится, как с моим приходом они поменяли свое отношение к тренировкам, они хотят играть. К сожалению, только десять полевых выходят в старте. И сказать, что этот же состав у нас выйдет на игру с Динамо, я не берусь", - цитирует Федорова пресс-служба "Локомотива".
Напомним, Андрей Федоров стал исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива" после ухода Йозефа Циннбауэра. С момента назначения Федорова "железнодорожники" провели по одному матчу в РПЛ и Кубке России, в каждом из которых одержали минимальную победу: над "Торпедо" (1:0) и "Химками" (1:0).
И.о. тренера "Локомотива" Федоров: нравится, как с моим приходом игроки поменяли отношение к тренировкам
Исполняющий обязанности главного тренера "Локомотива" Андрей Федоров похвалил игроков своей команды за самоотдачу на тренировках.
Фото: ФК "Локомотив"