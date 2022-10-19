"Чалов изменился после аренды в Швейцарии? Поначалу было ощущение, что Чалов хотел остаться там. Первое время какая-то грустинка присутствовала, хотя не могу сказать, что это как-то сказывалось на его отношении к работе. Думаю, в скором времени это прошло", - цитирует наставника "армейцев" "СЭ".
Чалов провел в "Базеле" вторую половину минувшего сезона на правах аренды. Российский нападающий забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 14-ти матчах чемпионата Швейцарии.
Летом футболист вернулся в расположение ЦСКА, а в действующем розыгрыше Российской Премьер-лиги отметился 9-ю голами и результативной передачей в 13-ти встречах.
Федотов: было ощущение, что Чалов хотел остаться в "Базеле"
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о поведении форварда красно-синих Федора Чалова после аренды в "Базель".
Фото: ПФК ЦСКА