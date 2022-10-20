По сведениям источника, вместе с Галактионовым в "Локомотив" перейдут старший тренер Олег Левин и тренер по физподготовке Кирилл Жинкин. Нижегородцы могут доверить исполнять обязанности наставника клуба ассистенту Антону Хазову или главному тренеру молодежной команды Валерию Бурлаченко.
Сообщается, что руководство "Пари НН" до этого момента не приступало к конкретным переговорам с кандидатами на пост наставника. Это объясняется тем, что клуб ожидал результата переговоров "железнодорожников" с Галактионовым, в которых принимал участие губернатор Нижегородской области.
Ранее в СМИ появилась информация, что красно-зеленые объявят о назначении Галактионова главным тренером "железнодорожников" после матча 14-го тура РПЛ между "Пари НН" и "Краснодаром".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": в штаб Галактионова в "Локомотиве" войдут два тренера из "Пари НН"
В новый тренерский штаб "Локомотива" под руководством Михаила Галактионова могут войти еще 2 тренера "Пари Нижнего Новгорода".
Фото: Чемпионат.com