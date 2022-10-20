Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Сочи
2 - 3 2 3
УралЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Арсенал
1 - 0 1 0
ПСВЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
3 - 0 3 0
Астон ВиллаЗавершен
Лестер Сити
2 - 0 2 0
ЛидсЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
3 - 2 3 2
ЖиронаЗавершен
Осасуна
1 - 0 1 0
ЭспаньолЗавершен
Барселона
3 - 0 3 0
ВильярреалЗавершен
Сделать ставку

"РБ Спорт": в штаб Галактионова в "Локомотиве" войдут два тренера из "Пари НН"

В новый тренерский штаб "Локомотива" под руководством Михаила Галактионова могут войти еще 2 тренера "Пари Нижнего Новгорода".
Фото: Чемпионат.com
По сведениям источника, вместе с Галактионовым в "Локомотив" перейдут старший тренер Олег Левин и тренер по физподготовке Кирилл Жинкин. Нижегородцы могут доверить исполнять обязанности наставника клуба ассистенту Антону Хазову или главному тренеру молодежной команды Валерию Бурлаченко.

Сообщается, что руководство "Пари НН" до этого момента не приступало к конкретным переговорам с кандидатами на пост наставника. Это объясняется тем, что клуб ожидал результата переговоров "железнодорожников" с Галактионовым, в которых принимал участие губернатор Нижегородской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что красно-зеленые объявят о назначении Галактионова главным тренером "железнодорожников" после матча 14-го тура РПЛ между "Пари НН" и "Краснодаром".

Источник: "РБ Спорт"


Галактионов Нижний Новгород Локомотив Левин
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

"Мы привыкли, что на трибунах больше людей". Вендел – о низкой посещаемости матча "Зенита" с "Крыльями"
Вендел – о "Зените" в Кубке России: выездные матчи нам не удались, но задача – первое место в группе
Иван Сергеев – о дубле в ворота "Крыльев": на поле друзей нет
Доминируй, но не весь матч. Унижай, но Мостового обратной заменой. "Зенит" едва не упустил победу над "Крыльями" в Кубке
Семак: Мостовой хотел спросить, почему его заменили, – это нужно решать в раздевалке после матча
Г. Иванов: будем обжаловать удаление Каштанова в КДК – он не участвовал в конфликте
Талалаев: на меня вышло несколько клубов РПЛ, но я всем отказал - "Торпедо" меня вырастило
Дубль Сергеева позволил "Зениту" обыграть "Крылья Советов" в Кубке России 12
Гончаренко: в матче с "Сочи" удаляли или показывали жёлтые всем, кто пробегал рядом
"РБ Спорт": в штаб Галактионова в "Локомотиве" войдут два тренера из "Пари НН" 1
Г. Иванов – о судействе матча Кубка с "Сочи": играть не дают как в одну сторону, так и в другую 3
Александр Тарханов: до замен «Урал» имел заметное преимущество перед «Сочи» эксклюзив
Шамиль Газизов – о вероятности закрытия "Уфы": я оптимист 1
Гончаренко – о повреждении Влута: боюсь, с такими травмами до конца года вылетают
"Локомотив": сроки восстановления Ивана Игнатьева составят 4-6 недель 1
"Урал" потерпел одно поражение в последних 6-ти матчах
Calciomercato: "Торино" Миранчука может подписать Шомуродова в январе
Федотов – о критике Карраскаля: тренер имеет право в каких-то эпизодах вынести это на свет
ЦСКА: претензии были закрыты, но Абаскаль и Федотов пропустят по матчу – это никого не может устроить 6
Дубль Газинского помог "Уралу" победить на выезде "Сочи" и обеспечить себе выход из группы Кубка России 4
Кержаков, Малком и Сергеев - в составе "Зенита" на матч Кубка России с "Крыльями Советов" 4
Голкипер "Сочи" Адамов и нападающий Влут получили тяжелые травмы во время гола "Урала" 1
Зарема - о решении КДК: одинаковое наказание за несоизмеримое нарушение - можно обзываться, посылать домой 5
Газинский оформил дубль головой в первом тайме матча "Сочи" - "Урал"
"Крыльям Советов" поставили задачу быть в первой половине турнирной таблицы
"Чемпионат": Галактионов возглавит "Локомотив" после матча "Пари НН" с "Краснодаром" в 14 туре РПЛ 5
Червиченко: все эти ЭСК, КДК и прочую нечисть надо разогнать. Куча бездельников, которые ничего не делают 15
Шмейхель: впервые в жизни скажу, что разочарован Роналду. "МЮ" не нужны такие отвлекающие факторы, как он 1
Самсонов - о Талалаеве: есть своя тактика, стержень. Если тренер столько лет работает в РПЛ - думаю, это уже топ
Федотов назвал Абаскаля клоуном, КДК дисквалифицировал обоих. За что? 27
Все новости
-