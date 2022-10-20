– У меня нет боязни Первой лиги – я знаю, как решать там задачи. И как футболист, и как тренер – поэтому даже в случае с "Торпедо" боязни оказаться там у меня нет. Я знаю, как поднимать команды – "Химки" и "Тамбов" могут быть свидетелями, – приводит слова Талалаева "Sport24".
Андрей Талалаев возглавил московское "Торпедо" 13 октября 2022 года. По итогам тринадцати сыгранных туров "автозаводцы набрали всего шесть очков и идут на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. "Торпедо" минувшим летом поднялись из Футбольной национальной лиги и рискуют вернуться туда по итогам текущего сезона. В предыдущем туре "автозаводцы" уступили дома "Локомотиву" со счетом 0:1, в следующем сыграют на выезде с "Ахматом", из которого был Талалаев был уволен в предыдущем месяце.
Талалаев: я знаю, как поднимать команды – "Химки" и "Тамбов" могут быть свидетелями
Новый главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев сообщил, что не боится Первой лиги и знает, как решать там задачи.
Фото: ФК "Торпедо"