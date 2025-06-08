"Завершение карьеры близко, вот-вот наступит. Думаю, это случится летом. Играть уже не буду, побаливает тело", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
В минувшем сезоне Денис Глушаков выступал за подмосковные "Химки" - полузащитник провел в первой части сезона в составе подмосковного клуба 8 матчей и не отметился результативными действиями. На счету полузащитника 57 матчей в составе сборной России и 5 забитых голов.
Денис Глушаков объявил, что летом завершит карьеру
Экс-игрок сборной России Денис Глушаков рассказал о своих дальнейших планах.
Фото: ФК "Химки"