"Он был на поле чуть более двадцати минут, и вдруг его меняют… Уходя с поля, повздорил с тренером и сразу ушел в раздевалку. Эгоизм в высшей степени! Выход Андрея явно не усилил атаку, его заменили – рабочий момент. Но взыгравшаяся гордыня заявила о себе на весь телевизионный мир. А как же интересы команды? Непрофессионально!" - цитирует Орлова Bobsoccer.
Напомним, "Зенит" переиграл "Крылья Советов" в матче 4-го группового этапа Кубка России (2:1). Во втором тайме на замену вышел Андрей Мостовой. В итоге спустя 20 минут Семак сделал обратную замену, заменив Мостового на Мантуана. Российский полузащитник агрессивно отреагировал на это решение и сразу уже в раздевалку.
В нынешнем сезоне Андрей Мостовой сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Орлов - о реакции Мостового на обратную замену: эгоизм в высшей степени! Гордыня заявила о себе
ЖУрналист Геннадий Орлов прокомментировал реакцию Андрея Мостового на обратную замену.
Фото: ФК "Зенит"