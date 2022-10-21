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Мостовой: Денис Давыдов? Я не знаю, кто это

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что не знает, кто такой Денис Давыдов.
Фото: ФК "Химки"
"Денис Давыдов? Честно скажу, я не знаю - кто это. Называли "русский Месси"? А, это лет десять назад было? По этим высказываниям я помню. Но что это за футболист - я не знаю. Как я могу знать людей, которые подавали надежды, а потом нигде не играли? Это же смешно. У нас из людей, которые три гола забивают, делают легенд", - приводит слова Мостового "Матч ТВ".

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Денис Давыдов будет выступать за команду "Reality" в Медиалиге. Несмотря на это контракт форварда с "Химками", в которые он перебрался летом, продолжает действовать. Нападающий не выходил на поле в РПЛ с сезона 2016/17, когда еще находился в составе "Спартака". В итоге Давыдов пока так и не дебютировал за новую команду в чемпионате, проведя один матч в Кубке России.


Мостовой Давыдов
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