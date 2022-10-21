"Поймите меня правильно, но мне не обидно, что он не попал в расширенный список. Мы понимаем, почему так случилось. Было бы обидно, если бы это решение было не политическим. Всё ожидаемо, даже если бы Квинси забил 500 голов за неделю", - цитирует Баженова "Чемпионат".
Напомним, ранее сборная Нидерландов опубликовала расширенную заявку из 39 футболистов, которые могут попасть на ЧМ-2022. В ней не нашлось места для полузащитника "Спартака" Квинси Промеса. В активе Промеса 50 игр за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей. В последний раз Квинси получал вызов в национальную команду летом прошлого года на Евро-2020.
В этом сезоне Промес является лучшим бомбардиром РПЛ и лидером по системе гол+пас
Баженов: понимаем, почему Промес не попал в заявку на ЧМ-2022. Все ожидаемо, даже если бы он забил 500 голов за неделю
Менеджер по арендам "Спартака" Никита Баженов отреагировал на непопадание Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов.
Фото: ФК "Спартак"