- "Спартак" в этой паре является фаворитом. Думаю, красно-белые находятся в неплохом настроении после победы над "Факелом" в кубковом матче. Да и в целом последние матчи хорошо складываются для "Спартака". Не будет на бровке дисквалифицированного Абаскаля? Ну, ничего страшного. Он ведь руководит командой все эти дни, готовит ее, - передает слова Бояринцева Matchtv.ru.
Ранее стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля на один матч Российской премьер-лиги за провокационные действия в игре 13 тура чемпионата России против ЦСКА (2:2). В начале перерыва этой встречи Абаскаль попытался прорваться к тренерской скамейке ЦСКА, чтобы высказать свои претензии, но был остановлен резервным арбитром Алексеем Амелиным и находящимися рядом сотрудниками стадиона. В домашнем матче 14 тура РПЛ против "Химок" "Спартаком" будет руководить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.
Бояринцев: ничего страшного в том, что с "Химками" у "Спартака" не будет на бровке дисквалифицированного Абаскаля
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев оценил проблематичность для красно-белых отсутствия на тренерской скамейке наставника команды Гильермо Абаскаля в матче 14 тура с "Химками".
Фото: ФК "Торпедо"