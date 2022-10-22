"Может, при переходе в "Торпедо" Талалаев договорился, что не приедет в Грозный. Такое случается, и подобные случаи уже встречались. Надо к этой ситуации отнестись с пониманием. Это необычно, когда тренер не летит с командой на выезд", - цитирует Тукманова "РБ Спорт".
"Торпедо" в 14-м туре Российской Премьер-лиги сыграет с "Ахматом" в гостях. Матч запланирован на 23 октября и начнется в 19:00 мск. В СМИ сообщалось, что причиной, по которой Талалаев пропустит игру, стало недопонимание между ним и руководством "Ахмата". Позднее в столичном коллективе заявили, что специалист не полетит в Грозный из-за болезни.
Тукманов: Талалаев при переходе в "Торпедо" мог договориться с "Ахматом", что не приедет в Грозный
Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов поделился мыслями о том, что новый наставник москвичей Андрей Талалаев не полетел на матч с "Ахматом" в Грозный.
Фото: ФК "Торпедо"