"После каждой домашней игры приходил Леонид Арнольдович пообщаться со всеми, поздравлял с победой. Спрашивал, как дела у нас, принимал участие в жизни команды, на долгое время не пропадал. Могли с ним перекинуться парой фраз, но личного разговора не было", - цитирует футболиста Metaratings.
Тедеско возглавлял "Спартак" с декабря 2019-го по май 2021 года. Под его руководством столичный коллектив доходил до полуфинала Кубка России в сезоне 2019/2020, где уступил "Зениту", а также стал серебряным призером Российской Премьер-лиги по итогам сезона 2020/2021.
Позднее немецкий специалист стал главным тренером "Лейпцига", но этой осенью был отправлен в отставку.
Оганесян: при Тедеско Федун после каждой домашней игры общался со всеми в раздевалке
Полузащитник "Спартака" Степан Оганесян, арендованный "Оренбургом", рассказал об участии экс-владельца москвичей Леонида Федуна в жизни клуба при Доменико Тедеско.
Фото: ТАСС