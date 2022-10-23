Сборная Нидерландов опубликовала расширенную заявку из 39 футболистов, которые могут попасть на ЧМ-2022. В ней не нашлось места для полузащитника "Спартака" Квинси Промеса. В активе Промеса 50 игр за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей. В последний раз Квинси получал вызов в национальную команду летом прошлого года на Евро-2020.
"Конечно, я удивлен, что Промес не попал в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022. Мне кажется, это не совсем справедливо. Думаю, невызов Промеса в сборную может быть связан с тем, что Квинси играет в России. На мой взгляд, здесь точно нет объективной футбольной причины, потому что он с самого начала сезона демонстрирует отличную игру", - цитирует Карреру РБ Спорт.
Промес в нынешнем сезоне в 18 матчах за "Спартак" во всех турнирах забил 14 голов и стал автором 7 результативных передач. 30-летний футболист вернулся в московский клуб в феврале прошлого года. В общей сложности за "Спартак" Квинси сыграл в 195 матчах, на его счету 95 забитых мячей и отдал 48 голевых пасов.
Каррера: невызов Промеса в сборную Нидерландов может быть связан с тем, что он играет в России
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал непопадание полузащитника красно-белых Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022.
Фото: ФК "Спартак"