"Литвинов получил небольшое повреждение, мы надеемся, что он вернется в строй в скором времени. Сыграет ли в этой части сезона? Мы на это очень рассчитываем", - цитирует Зеленова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Литвинов из-за травмы, полученной в московском дерби с ЦСКА, пропустит до двух недель.
Сегодня "Спартак" на своем поле принимает "Химки" в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги. Москвичи повели в счете на второй минуте – гол забил полузащитник Михаил Игнатов. К 20-й минуте красно-белые увеличили преимущество в счете благодаря мячу Шамару Николсона.
"Спартак": очень рассчитываем, что Литвинов успеет сыграть в осенней части сезона
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о состоянии здоровья защитника красно-белых Руслана Литвинова.
Фото: РПЛ