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Черевченко: у "Химок" были очень хорошие моменты – не зря Селихов получил лучшего игрока матча

Экс-главный тренер "Химок" Игорь Черевченко поделился мнением о поражении подмосковной команды в матче 14-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: РИА Новости
"Быстрые голы решили исход матча, хотя не зря Селихов получил лучшего игрока этого матча, потому что у "Химок" были очень хорошие моменты. Если честно, результат был ожидаем. Конечно, не такой счет, но то, что "Спартак" обыграет "Химки" — это было ожидаемо", — цитирует Черевченко Vprognoze.ru.

"Спартак" принимал "Химки" на своем поле днем ранее. Подопечные Спартака Гогниева потерпели разгромное поражение со счетом 0:5 – дубль на свой счет записал форвард Шамар Николсон, еще по голу забили Михаил Игнатов, Павел Мелешин и Павел Маслов.

Химчане не могут выиграть официальный матч с начала августа – в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги они переиграли "Торпедо" (3:1).


Черевченко Химки Спартак Селихов
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