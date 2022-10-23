"Быстрые голы решили исход матча, хотя не зря Селихов получил лучшего игрока этого матча, потому что у "Химок" были очень хорошие моменты. Если честно, результат был ожидаем. Конечно, не такой счет, но то, что "Спартак" обыграет "Химки" — это было ожидаемо", — цитирует Черевченко Vprognoze.ru.
"Спартак" принимал "Химки" на своем поле днем ранее. Подопечные Спартака Гогниева потерпели разгромное поражение со счетом 0:5 – дубль на свой счет записал форвард Шамар Николсон, еще по голу забили Михаил Игнатов, Павел Мелешин и Павел Маслов.
Химчане не могут выиграть официальный матч с начала августа – в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги они переиграли "Торпедо" (3:1).
Черевченко: у "Химок" были очень хорошие моменты – не зря Селихов получил лучшего игрока матча
Экс-главный тренер "Химок" Игорь Черевченко поделился мнением о поражении подмосковной команды в матче 14-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: РИА Новости