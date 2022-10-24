"В ноябре 2020 года после одной из тренировок мне позвонил Хашиг: "Разговаривал с Уткиным, он хочет уходить". Спрашиваю Уткина: "В чем проблема?" – "Хочу уходить, быть лидером, играть 90 минут". Еще я спросил, считает ли он себя сильнее Кабеллы на своей позиции. Он ответил, что нет, но в будущем будет сильнее", - цитирует Мусаева Sports.ru.
Напомним, в 2020 году Даниил Уткин выпал из состава "Краснодара" и не сыграл ни одного матча до конца календарного года. В итоге следующий сезон полузащитник провел на правах аренды в "Ахмате", а перед началом этого розыгрыша РПЛ на полноценной основе перебрался в "Ростов".
В нынешнем сезоне Уткин провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "Ростовом" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 5 млн евро.
Мусаев - о конфликте с Уткиным: он сказал, что хочет уйти и быть лидером. Считал, что будет сильнее Кабеллы
Экс-тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился подробностями ссоры с воспитанником "быков" Даниилом Уткиным.
Фото: ФК "Краснодар"