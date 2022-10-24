- Это спорт, это выводы, это отношение к чемпионату. Посмотрим, что будет дальше. Есть холодный душ, который реанимирует. Надеюсь, он послужит средством пробуждения. Будем от чистого сердца надеяться на это, - передает слова Рубашко ТАСС.
Встреча 14 тура РПЛ между "Зенитом" и "Сочи" состоялась 24 октября на "Газпром Арене" и завершилась со счетом 7:0. Поражение в Санкт-Петербурге стало для сочинского клуба третьим подряд - ранее "барсы" уступили "Крыльям Советов" (0:2) в 13 туре РПЛ и "Уралу" (2:3) в 4 туре Кубка России, их последняя победа состоялась в рамках 12 тура РПЛ над "Локомотивом" (4:0) 8 октября. В турнирной таблице чемпионата России "Сочи" находится на восьмом месте, имея в своем активе 20 очков.
Гендиректор "Сочи" Рубашко - о 0:7 от "Зенита": холодный душ, который реанимирует
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал крупное поражение своей команды от "Зенита" (0:7) в выездном матче 14 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"