- Мог ли "Зенит" выйти из группы в плей-офф, если бы сейчас играл в Лиге чемпионов? Сложно говорить, потому что мы не играем в этом турнире. Но то, как мы играем, заставляет думать о том, что "Зенит" мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы. Но сейчас это невозможно, - цитирует бразильца "СЭ".
"Зенит" в рамках 14 тура РПЛ разгромил дома "Сочи" со счетом 7:0, оформив свою 11-ю победу в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые не потерпели в РПЛ ни одного поражения и установили новый рекорд чемпионатов России, забив в 41 матче подряд на домашней арене, после 14 туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 36 набранными очками и 7-очковым отрывом от конкурентов. В трех прошедших сезонах команда Сергея Семака не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, дважды заняв в группе четвертое и один раз третье место.
Дуглас Сантос: "Зенит" сейчас выступил бы в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне
Левый защитник "Зенита" Дуглас Сантос поделился мнением о том, как сине-бело-голубые сыграли бы в Лиге чемпионов в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"