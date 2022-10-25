Сегодня "Урал" официально объявил о том, что расторг контракт с узбекским полузащитником, который перешел к ним в сентябре 2022 года в статусе свободного агента. До этого Урунов числился в московском "Спартаке". В текущем сезоне Остон принял участие в трех играх за "Урал", суммарно проведя на поле 79 минут. Результативными действиями отметиться не успел. Его контракт с "Уралом" изначально действовал до 30 июня 2024 года и имел опцию продления еще на один год.
Урунов перешел в "Спартак" в 2020 году из "Уфы".
"С этого трансфера карьера Газизова пошла под откос. Желание сиюминутной наживы взяло над ним верх. Даже не знаю, какой из его трансферов хуже: Кокорин или Урунов. Его "Уфа" нежизнеспособна, так как футбол такое не прощает. Газизова нисколько не жаль. Ну, пусть еще раз снимет передачу с Нобелем и расскажет о своих успешных трансферах", - цитирует Салихову "СЭ".
Газизов работал в "Спартаке" в должности генерального директора с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он является гендиректором "Уфы". Башкирский клуб в этом сезоне играет в Первой лиге. После 15 туров уфимцы занимают 13 место с 16 очками.
Зарема - об Урунове: с этого трансфера карьера Газизова пошла под откос
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что бывший хавбек красно-белых Остон Урунов расторг контракт с "Уралом".
Фото: ФК "Уфа"