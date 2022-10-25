Талалаев не полетел в Грозный на игру 14 тура РПЛ против "Ахмата". СМИ сообщали, что специалист принял такое решение из-за оставшегося недопонимания с руководством "Ахмата". В сентябре Талалаев был уволен из грозненского клуба.
В "Торпедо" объяснили отсутствие Талалаева болезнью специалиста. Московский клуб уступил грозненцам со счетом 0:1.
"Будет ли Талалаев готов к матчу со "Спартаком"? Думаю, да. Завтра с ним увижусь", - заявили в пресс-службе "автозаводцев".
Матч "Спартак" - "Торпедо" состоится 30 октября на "Открытие Банк Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Талалаев возглавил "Торпедо" 13 октября. В таблице РПЛ столичный клуб идет на последнем, 16-м, месте, набрав в 14 матчах 6 очков. Под руководством Талалаева "Торпедо" в 3 матчах одержало 1 победу и потерпело 2 поражения.
Источник: Матч ТВ
Талалаев будет руководить "Торпедо" в матче со "Спартаком"
В пресс-службе "Торпедо" рассказали, сможет ли главный тренер клуба Андрей Талалаев руководить командой в ближайшем матче.
Фото: ФК "Торпедо"