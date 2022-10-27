– Думаю ли я разнообразить свою игру после гола "Ростову" с дриблингом и смещением? Я забил еще "Сочи" с другого фланга. Так что я стараюсь быть разноплановым и неожиданным для соперника. Пытаюсь больше бить по воротам из любых позиций, поэтому не могу сказать, что у меня есть какой-то стиль, который подразумевает смещение с левого фланга в центр и удар в дальний угол. Это точно не так. Я могу бить с разных позиций, с двух ног, – цитирует Пиняева "Metaratings".
Сергей Пиняев является воспитанником академии "Чертаново" и стажировался в английском клубе "Манчестер Юнайтед". В самарские "Крылья Советов" Пиняев перешел летом 2021 года из футбольного клуба "Чертаново". В текущем сезоне он принял участие в одиннадцати матчах в РПЛ и Кубке России, проведя на поле в сумме 626 минут. Забил два мяча, отдал одну результативную передачу. Контракт Сергея с "Крыльями Советов" действует до лета 2025 года. Портал Transfermakt оценивает его стоимость в 1,7 миллиона евро. 2 ноября 2022 года Пиняеву исполнится 18 лет. В ближайшем мачте "Крылья Советов" примут дома "Пари НН" в рамках пятнадцатого тура РПЛ. Их встреча состоится 30 октября, в 14:00 по московскому времени.
Пиняев: стараюсь быть разноплановым и неожиданным для соперника. Я могу бить с разных позиций, с двух ног
Полузащитник молодежной сборной России и самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев ответил на вопрос о том, стоит ли ему разнообразить свою игру.
Фото: Чемпионат.com