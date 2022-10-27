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Колосков: Чалов далек от Соболева по технической оснащенности. Федор совсем не умеет бить по мячу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил игру форвардов ЦСКА и "Спартака" Федора Чалова и Александра Соболева в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости
– На мой взгляд, Соболев сейчас лучше Чалова. Александр может обыграть, у него почти невозможно отобрать, он отлично принимает мяч, у него нормальный, поставленный удар. Чалов, безусловно, хороший игрок, но я поражаюсь, что он совсем не умеет бить по мячу. Видимо, его никто не учил этого делать. Когда Федор пробивает издали, мяч то летит на 25 метров вверх, то катится по траве. Чалов далек от Соболев по технической оснащенности, – цитирует Колоскова "РБ Спорт".

Федор Чалов вернулся в ЦСКА летом 2022 года из аренды в швейцарском "Базеле". В текущем сезоне он принял участие в шестнадцати играх за ЦСКА, проведя на поле в сумме 1184 минут с учетом РПЛ и Кубка России. Забил одиннадцать мячей, отдал две результативные передачи. Александр Соболев в текущем сезоне сыграл в семнадцати матчах за "Спартак", у него 1318 минут в общей сумме на футбольном поле. Форвард красно-белых забил девять раз, отдал шесть результативных передач. В ближайшем туре ЦСКА сыграет в гостях у "Локомотива", а "Спартак" примет на своем поле "Торпедо". И Соболев, и Чалов в сентябре были вызваны Валерием Карпиным на учебно-методические сборы национальной команды к товарищеской встрече со сборной Киргизии. Но на поле вышел только Александр, отличившись забитым мячом. Федор провел весь матч на скамейке запасных.


Колосков Чалов Соболев
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