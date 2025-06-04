"Сейчас важно, чтобы новый спортивный блок "Акрона" провел успешную селекционную компанию. Многие пишут про синдром второго сезона. Думаю, такие опасения есть у всех, кто переживает за команду, но будем верить в лучшее. Большое дело сделано — Артем остается. Потому что "Акрон" с Дзюбой и без — две разные команды. Конкуренция во второй половине таблицы усиливается, хорошие команды зашли из ФНЛ", - приводит слова Гольдмана Sport24.
1 июня пресс-служба тольяттинского "Акрона" сообщила о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой на срок до лета 2026 года.
Напомним, форвард стал игроком клуба в сентябре 2024 года. В сезоне-2024/25 он записал на свой счет 24 появлений на поле в официальных матчах, 10 забитых голов, 7 отданных голевых передач, 1 полученную жёлтую карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в 1,8 миллион евро.
По итогам сезона "Акрон" набрал 35 очков и занял девятое место в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Представитель Дзюбы: "Акрон" с ним и без — две разные команды
Леонид Гольдман, представитель интересов нападающего "Акрона" Артема Дзюбы, высказался об ожиданиях предстоящего сезона.
Фото: ФК "Акрон"