Гайич вышел на второй тайм этой игры в футболке нападающего московского клуба Адольфо Гайча. У Милана 22-й игровой номер, у Адольфо - 21-й.
Главный арбитр встречи Владислав Безбородов спустя примерно 10 минут после начала второго тайма заметил, что Гайич играет в не той футболке. Игрок вышел за пределы поля. Спустя 3 минуты Милан вернулся на поле в своей футболке. Все это время ЦСКА играл в меньшинстве.
"Оренбург" - ЦСКА. Игрок Гайич играл в футболке под номером 21 часть второго тайма - это нарушение регламента чемпионата. ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей", - приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца "Матч ТВ".
ЦСКА сыграл с "Оренбургом" 23 октября в рамках 14-го тура чемпионата России – команды поделили очки (2:2). Подопечные Владимира Федотова остались на третьем месте в турнирной таблице.
ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей за инцидент с футболкой Гайича
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА за инцидент с футболкой защитника ЦСКА Милана Гайича в матче 14 тура РПЛ против "Оренбурга" (2:2).
Фото: ПФК ЦСКА