- Красно-белые пока не готовы побеждать тех, кого должны. Когда им встречаются равные команды, с которыми надо бороться за высокие места, "Спартак" уступает. Как только красно-белые начнут отбирать очки у лидеров, тогда можно говорить о том, что команда готова к решению высоких задач. Думаю, что они будут бороться за пятерку, но чемпионами не станут, - передает слова Чернышова Metaratings.ru.
Московский "Спартак" по итогам 14 сыгранных туров Российской премьер-лиги набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице вторую позицию, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 очков. При 9 победах красно-белые дважды сыграли в чемпионате вничью - с "Ахматом" (1:1 на выезде) и ЦСКА (2:2 на выезде), а также потерпели три поражения - от "Динамо" (0:1 на выезде), "Зенита" (1:2 на своем поле) и "Ростова" (2:4 на выезде).
Чернышов: "Спартак" будет бороться за пятерку, но чемпионом не станет
Экс-главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов высказал мнение о перспективах красно-белых в нынешнем чемпионате.
Фото: ФК "Спартак Суботица"